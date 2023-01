Une voiture percute des piétons à Muizen : un mort et deux blessés

Un accident de la route survenu chaussée de Louvain à Muizen (Malines) a fait, ce samedi matin, un mort et deux blessés graves, dont le conducteur du véhicule, a indiqué la police locale. La voiture a terminé sa course contre la façade d’une maison. L'accident s'est produit non loin du parc animalier de Planckendael. Il semblerait que le conducteur du véhicule accidenté ait fait un malaise.