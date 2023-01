Covid-19 : la Belgique "déconseille" les voyages non indispensables en Chine

Par précaution, plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Japon, la France et l'Allemagne ont déjà décrété des mesures identiques. Une mesure similaire entrera également en vigueur à partir de ce dimanche en Belgique et s'appliquera à tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus en provenance directe de Chine.

En dépit du rebond de contaminations, les autorités chinoises ont mis un terme ce dimanche aux quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine et de nouveau autoriser les Chinois à voyager à l'étranger, après trois ans de frustrations. Pékin avait condamné mardi l'imposition de tests Covid par certains pays, les jugeant "inacceptables" et menaçant de "contre-mesures". L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dénonce de son côté les méthodes controversées de Pékin pour comptabiliser les victimes du Covid. Bien que les hôpitaux chinois soient submergés et les crématoriums saturés, les autorités ne rapportent que très peu de décès liés au Covid-19.