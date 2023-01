La nouvelle pension pour sapins de Noël d’Oppuurs affiche déjà complet

La prairie de cueillette libre de fleurs du fleuriste "paard&bloem" à Puurs-Sint-Amands vient d’ouvrir cet hiver une pension pour sapins de Noël. Les conifères déchargés de leur décoration festive pourront y "loger" pendant onze mois. "Nous avons étendu notre champ encore un peu cette année, et il nous reste un peu de place", expliquait le propriétaire Pieter De Wit à Radio 2 Anvers.

"Nous-mêmes replantons chaque année notre arbre de Noël dans la terre. Nous voulions aussi offrir cette possibilité à d’autres personnes qui veulent sauver leur sapin du bûcher. Leur investissement de cette année portera ainsi encore ses fruits l’an prochain".

Bien que le projet vienne à peine de voir le jour, près de 30 personnes se sont déjà manifestées et inscrites. "Ce samedi matin, elles viennent planter leur arbre", expliquait Pieter De Wit la veille. "Nous les soignerons aussi bien que possible pendant toute l’année. Leurs propriétaires peuvent d’ailleurs venir leur rendre visite quand ils le souhaitent. Et en décembre, ils pourront à nouveau en profiter dans leur habitation".

De Wit souligne néanmoins qu’une partie des sapins ne survivront pas, étant donné qu’ils ont été à l’intérieur d’une habitation pendant plusieurs semaines, souvent sans recevoir (beaucoup) d’eau. "Nous allons certainement faire tout ce que nous pouvons pour qu’ils survivent. Aux personnes qui se sont inscrites, nous avons déjà donné une série de conseils pour préparer l’arbre à la pension. Il fait d’ailleurs assez chaud. C’est un bon atout pour aider les sapins à faire des racines. Au printemps, nous verrons comment ils se portent".