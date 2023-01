Le club des canaris chanteurs d’Eeklo a 100 ans, "mais son avenir est incertain"

Bien que le club soit encore actif, il est surtout composé de membres âgés de 70 ans et davantage. Joris Pieters, le président du club, reconnait qu’il est devenu difficile d’attirer de nouveaux jeunes membres dans le club. "S’occuper de canaris prend beaucoup de temps. Au printemps, c’est la saison de reproduction et plus tard dans l’année il y a de nombreux concours. Cela prend du temps, que les jeunes n’ont plus".

De temps en temps, le club d’Eeklo accueille encore un nouveau membre. "Mais ce sont avant tout des pensionnés qui cherchent un hobby, ou des gens qui étaient actifs avec des pigeons. Mais plus des jeunes gens", regrette Joris Pieters.