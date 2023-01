La Maison Rubens ferme ses portes pour des travaux de rénovation de plusieurs années

Le musée, ancienne maison du peintre Pierre Paul Rubens, sera restauré et agrandi avec notamment de nouveaux espaces pour des expositions. Son accessibilité et sa durabilité seront améliorées. Cela devrait inclure un "ascenseur intégré de manière subtile".

De l'espace sera également ajouté pour les sanitaires, les présentations et les expositions, et le bâtiment sera rendu plus durable et économe en énergie. Un nouveau système de contrôle climatique dans les salles historiques devrait mieux protéger la collection.

La pièce maîtresse des travaux sera toutefois le nouveau bâtiment d'accueil situé sur le côté du jardin. Conçu par le célèbre cabinet Robbrecht et Daem Architects, le bâtiment devrait permettre d'accueillir les visiteurs de manière plus agréable à l'avenir, mais il y aura également de l'espace pour un café du musée, la bibliothèque Rubens et un centre de recherche.

Au terme des travaux, la maison Rubens sera presque deux fois plus grande qu'aujourd'hui.

Le projet coûtera 22,7 millions d'euros à la ville d'Anvers, tandis que Tourisme Flandre y contribuera à hauteur de 3 millions d'euros. On ne sait pas encore quand il sera prêt à accueillir à nouveau des visiteurs.

Aucune date n'a encore été fixée pour la réouverture.