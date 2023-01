Grâce à l’insémination post-mortem, Laura est enceinte de Kobe : "Je suis infiniment reconnaissante envers la science"

Laura Verhulst est surtout connue à Gand et dans les environs comme "Madam Bakster", le nom de son café et de sa pâtisserie fine où les desserts sont préparés exclusivement à base d'ingrédients naturels. Mais c'est aussi une chroniqueuse au magazine Flair et une blogueuse. En décembre 2021, son mari Kobe est décédé après une longue bataille contre un cancer de l'estomac. Avant de commencer sa chimio, son mari avait fait congeler son sperme. Toutefois, d’après la loi, Laura n'avait que deux ans après sa mort pour tomber effectivement enceinte. Cette histoire a été très médiatisée en Flandre et elle a fait bouger les choses.