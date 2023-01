Le dessin original de la couverture de "Tintin en Amérique" exposé à Bruxelles

L'album "Tintin en Amérique", l'un des ouvrages les plus populaires du Bruxellois Hergé (photo), fait partie des neuf albums du jeune reporter qui ont été créés en noir et blanc. Réalisé pour la couverture de l'édition dite "grande image" de 1942 de l'album "Tintin en Amérique", le grand dessin créé à l'encre de Chine sera repris en 1946 pour la couverture de l'édition couleurs de cet album. Ce dessin est aujourd'hui estimé à une valeur comprise entre 2,2 et 3,2 millions d'euros.

La maison Artcurial a vendu par le passé deux exemplaires de la couverture "petite image". "Casterman choisit de changer la couverture pour quelque chose de plus impactant et efficace, qui attire le regard directement. Quatre-vingts ans plus tard, c'est toujours la même couverture", explique Vinciane De Traux, directrice d'Artcurial Benelux. "Hergé a souhaité ne jamais changer cette couverture. Tout le suspens y est concentré. On peut y voir une inversion du rapport de force. Les Américains avaient généralement le dessus sur les Indiens au cinéma", poursuit-elle.