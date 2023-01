Pains saucisse et boules de pommes au menu de ce Lundi perdu à Anvers et dans le pays de Waes

Mais les boulangers sont de plus en plus créatifs c’est ainsi que l’on peut trouver à certains endroits des pains aux oignons, aux chicons, aux cerises, au lard ou à la bolognaise. Cette année, par exemple, la boulangerie Lornoir à Schilde et Oelegem, en province d’Anvers ont lancé un pain à la saucisse de homard.

Ce pain de saucisse est composé de haché de volaille, de chair de homard et d'épices et d'herbes thaïlandaises. "Il est difficile d'estimer le nombre de pains saucisse au homard que nous allons vendre", explique le boulanger Jens. "Ce n'est pas non plus le moins cher, mais il est super savoureux. Si j'en vends ne serait-ce que 200, je serai déjà très heureux. Même en temps de crise, il faut se faire plaisir n’est-ce pas".