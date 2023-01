Une arme qui pourrait être liée aux tueurs du Brabant repêchée dans le canal de Damme

Les tueurs du Brabant ont commis plusieurs braquages sanglants dans les années '80, essentiellement dans des grandes surfaces, principalement dans la province de Brabant de 1982 à 1985 et, plus rarement, en Flandre Orientale, dans le Hainaut, dans le Namurois et aussi, en France, à une seule occasion, dans le département du Nord, à Maubeuge. Au moins 28 personnes furent tuées ou perdirent la vie des suites de leurs blessures, sans que, jamais, les auteurs ne puissent être identifiés.