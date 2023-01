Une nouvelle maison de détention sera installée à Olen

Depuis le 1er septembre 2022, les courtes peines de prison sont de nouveau exécutées dans des maisons de détention. Il s'agit de petits établissements pénitentiaires fermés pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes condamnées à des peines de moins de 3 ans. L'accent y est mis autant que possible sur l'autonomie, la responsabilité et la recherche de perspectives d'avenir. Ceux et celles qui y purgent leur peine doivent présenter un faible risque pour la sécurité et être clairement motivés pour travailler à leur réinsertion dans la société.

La première maison de détention du pays a été créée en septembre dernier à Courtrai, en Flandre occidentale, dans un ancien centre de soins résidentiels. D'autres maisons de ce type sont donc prévues à Berkendael et Olen, mais aussi à Ninove et Zelzate (photo) en Flandre orientale. Les détenus y bénéficient d’un régime moins strict qu’une prison courante et reçoivent un accompagnement dans la recherche d’une formation, d’un emploi ou d’un travail pour la communauté. Ils participent aussi aux tâches ménagères dans la maison et à divers projets.