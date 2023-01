L'Etat belge et Engie s'accordent sur la prolongation des réacteurs Tihange 3 et Doel 4

Le gouvernement fédéral et le fournisseur d’énergie Engie se sont accordés sur les principes qui présideront à la prolongation des plus jeunes réacteurs - Tihange 3 et Doel 4 -, annonçaient lundi soir au cours d’une conférence de presse le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre fédérale de l'Energie Tinne Van der Straeten. "Cet accord rend possible une prolongation de vie de 10 ans des deux réacteurs", déclarait De Croo. Engie précise pour sa part qu’il s’agit d’un "accord non contraignant".