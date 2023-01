Près de 110 tonnes de cocaïne interceptées au port d’Anvers, un record

La saisie de cocaïne a beau être record, il n’est pas clair combien elle représente par rapport au trafic total de drogues dans les deux ports. Selon certaines estimations, il s’agirait de 10 à 20% de la quantité totale de cocaïne trafiquée. Les 110 tonnes interceptées ne pourraient donc être qu’une goutte d’eau dans l’océan.

"La valeur marchande en rue de la cocaïne reste stable, ce qui indique que les quantités saisies ne sont pas de l’ordre de déstabiliser le marché", expliquait l’avocat Johan Maes à VRT NWS. Il a plaidé par le passé une série d’affaires de stupéfiants. "Il n’est possible d’atteindre quelque chose que par le biais d’une collaboration internationale".

L’avocat estime néanmoins qu’il faut aussi observer les consommateurs de drogues. "Je ne suis pas un partisan d’une pénalisation de la consommation, mais à l’heure actuelle on investit vraiment peu dans la prévention. Dans certains milieux, il est presque de bon ton de consommer de la drogue. C’est un aspect qu’il ne faut pas non plus perdre de vue".

Johan Maes estime que la violence liée aux milieux de la drogue ne va pas diminuer dans un avenir proche. "Pour la première fois, une victime innocente est tombée et je retiens mon souffle face aux conséquences qui pourraient en découler", indiquait l’avocat, faisant référence à la mort d’une fillette de 11 ans à Merksem après que des coups de feu aient été tirés vers une maison dans laquelle elle se trouvait. "On a dépassé une nouvelle limite. Je ne me fais pas trop d’espoir dans ce domaine", concluait l’avocat.