Un archéologue amateur découvre un dodécaèdre romain à Kortessem

Patrick Schuermans qui est archéologue diplômé, est seulement la 3ème personne en Belgique et la 2ème en Flandre à avoir découvert un morceau de dodécaèdre. C'est ce qu’écrit Het Belang van Limburg, et que le natif d'Alken a confirmé à Radio2.

"Lorsque j'ai découvert l’objet dans un champ à Kortessem, je me doutais déjà un peu qu'il s'agissait d'un dodécaèdre", explique Patrick Schuermans. "J'avais déjà vu un objet similaire dans des livres et dans un musée. L'Agence du patrimoine a donc confirmé qu'il s'agissait bien d'un morceau de dodécaèdre."

Le dodécaèdre romain est une figure géométrique difficile à décrire. Il s'agit d'un petit objet creux en bronze, en forme de dodécaèdre régulier à 12 faces pentagonales ayant chacune un trou circulaire en son centre.

"On n'a jamais su clairement à quoi il servait", explique Patrick Schuermans. "On pense qu’il s’agissait d’un instrument de mesure ou quelque chose pour regarder les étoiles afin que les agriculteurs sachent quand il était temps de récolter et de semer. Mais même cela reste une supposition, c'est vraiment quelque chose de mystérieux."