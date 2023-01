Une fillette de 11 ans tuée après des coups de feu sur une maison à Merksem

Les tirs ont eu lieu lundi soir sur la Nieuwdreef, à Merksem, un quartier d'Anvers. "Vers 18h30, nous avons reçu un appel indiquant que des tirs avaient touché une porte de garage", a déclaré Willem Migom, porte-parole de la police d'Anvers, à la VRT NWS. "Sur les lieux, plusieurs impacts de balle et des douilles ont été trouvés".

Derrière la porte de garage se trouvait une pièce de vie aménagée en salon et cuisine.

"Derrière la porte du garage, il y avait plusieurs personnes. Suite aux tirs, une fillette de 11 ans a été gravement blessée. Malheureusement, l'enfant est décédée plus tard dans la soirée à l'hôpital des suites de ses blessures."

"Les tirs ont provoqué l'explosion d'un four à micro-ondes dans la cuisine", a déclaré le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever, "mais on ne sait pas si c’est la cause du décès". Une autopsie doit à présent déterminer si la fillette a été directement touchée par les balles ou non.

Deux autres mineurs qui se trouvaient dans la cuisine ont également été blessés. Cependant, leurs blessures ne seraient que légères.