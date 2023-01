Une grosse panne d'électricité a paralysé Anvers pendant une heure

C’est peu après 11h ce mardi que la panne d’électricité s’est produite. En cause, un défaut dans un poste de transformation, indiquait Elia, le gestionnaire du réseau haute tension. "Normalement, nous avons deux transformateurs qui doivent assurer l’approvisionnement en électricité, mais l’un d’entre eux était hors usage en raison d’un entretien", expliquait Marie-Laure Vanwanseele. "Lorsque le second transformateur est tombé en panne, vraisemblablement à cause d’un câble défectueux, nous n’avions plus de sauvegarde et une grande partie de la ville s’est retrouvée sans électricité".

Les forces de l'ordre ont indiqué que les feux de signalisation n’ont pas fonctionné à plusieurs endroits. Le trafic du prémétro était également à l'arrêt, à l'exception des lignes 8 et 10. Les stations concernées ont été évacuées.

Le gestionnaire du réseau basse tension Fluvius a placé un autre circuit, ce qui a déjà ramené une grande partie de l’électricité dans la métropole. Elia a, pour sa part, rappelé le transformateur de réserve. Vers midi, le problème d’approvisionnement en électricité était résolu.