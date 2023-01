Une série télé de la VRT nous emmène à la découverte de l’histoire de la Flandre

"J'ai été immédiatement séduite par l'idée", déclare Brigitte Meijns, professeur d'histoire médiévale à la KU Leuven. "Le fait que Tom Waes raconte l'histoire de notre région est une bonne chose. Il s'adresse à un très large public et apporte aventure et humour."

"J'ai aussi été agréablement surprise que les réalisateurs veuillent faire un épisode sur le début du Moyen Âge. C'est une période à laquelle on n'accorde souvent pas beaucoup d'attention. J'ai d'abord proposé tout un tas de thèmes, comme l’expansion du christianisme, la naissance du comté de Flandre et les invasions vikings. Puis, à partir de ces informations, les réalisateurs ont écrit un scénario que j'ai pris plaisir à relire. J'ai apprécié qu'ils se soient concentrés sur quelques thèmes et les aient étoffés un peu plus. Ensuite, j'ai également pu regarder l'épisode dans lequel je figure moi-même pour vérifier si tout était bien correct."

L'étymologiste et historien des langues Peter-Alexander Kerkhof a pu ajouter une touche supplémentaire aux scènes historiques grâce à son expertise. Après tout, dans certaines scènes, les acteurs parlent le néerlandais tel qu'il était parlé à l'époque, pendant cette période. "J'ai converti les dialogues du scénario en néerlandais historique avec la prononciation authentique de l'époque. C'est vraiment une valeur ajoutée que d'entendre aussi cette langue du passé dans la série".

"Nous savons beaucoup de choses sur l'histoire linguistique du vieux néerlandais. Nous savons comment il se prononçait, nous connaissons sa grammaire et son vocabulaire. Même pour le vieux néerlandais d'il y a 1 000 ans, on en a conservé suffisamment pour compiler un dictionnaire complet. Pour moi, c'était une très grande opportunité de partager avec un large public les connaissances scientifiques qui existent autour du vieux néerlandais. Il permet de donner du son et de la couleur au passé et de montrer que la langue évolue également au fil des siècles."