Budget colossal, propagande nationaliste : la série télé “Het Verhaal van Vlaanderen” fait polémique

"De nombreuses subventions ont en effet été accordées", déclare également Tom Waes. "Ce n'est pas un secret. C'était nécessaire pour réaliser un programme coûteux pour un petit marché. Sans cet argent, nous n'aurions pas pu réaliser ce projet."

"Il y a effectivement un manque de moyens dans l'éducation et la garde d'enfants. Je comprends bien cela. Il faut aussi y consacrer plus d'argent, mais on ne peut pas comparer aux 3,8 milliards d'euros qui sont consacrés à l’enseignement. Sur ce montant, 400 000 euros sont destinés à "Het Verhaal van Vlaanderen". On m’a annoncé que la série sera inscrite de manière permanente dans le programme scolaire. Peut-être sera-t-elle utilisée pendant 20 ans. Alors 400 000 euros, c'est vraiment une broutille."

Le 3e épisode de la série "Het Verhaal van Vlaanderen" sera diffusé ce dimanche soir à 20h sur la Eén (VRT).