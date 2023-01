"L'Algérien", un narcocriminel anversois, condamné à huit ans de prison

Mohammed C., connu dans le milieu de la drogue anversois sous le surnom de "l'Algérien", a été condamné mercredi à huit ans de prison et à une amende de 16.000 euros. Le tribunal correctionnel d'Anvers a conclu qu'il était prouvé qu'il avait ordonné trois attaques à la grenade dans le milieu de la drogue avec Farhan B. et Imrane E.L. Ces derniers ont chacun écopé de sept ans de prison et d'une amende de 8.000 euros. Le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate du trio.