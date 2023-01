Les partis politiques dépensent un montant record sur les réseaux sociaux, la N-VA en tête

Comme les années précédentes, ce sont toujours les partis d'opposition au fédéral qui dépensent le plus sur Facebook et Instagram. La N-VA, le Vlaams Belang et le PTB/PVDA (pages francophone et néerlandophone) ont ainsi dépensé 3,579 millions d'euros, soit 72% du montant total dépensé par tous les partis.

"Ces chiffres sont très élevés. Et la Flandre est la championne des dépenses sur Facebook", a pointé sur la VRT Jan Steurs, un chercheur d'Adlens. "Elle dépasse largement les pays qui ont organisé des élections l'année dernière, comme la Suède, les Pays-Bas ou la Hongrie. Avec la N-VA et le Vlaamse Belang, nous avons deux partis dans le top 3 européen", a-t-il ajouté.