Ce que l’on sait sur la famille de la fillette tuée à Merksem - un oncle vient d'être condamné 

La famille de la fillette de 11 ans qui a perdu la vie lors d'une fusillade à Merksem n'est pas connue pour des affaires de drogue. C’est ce qu’a déclaré le parquet d’Anvers. Cependant, deux frères de la mère de la fillette, Othman et Younes E.B, seraient liés au milieu de la drogue. Qui sont-ils exactement ? Ce vendredi on apprenait que Younes E.B. vient d'être condamné par le tribunal correctionnel d'Anvers à 8 ans de prison et 32.000 euros d'amende pour avoir fait passer de la cocaïne via le port anversois.