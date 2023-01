Regain de popularité pour la zone commerçante de Gand : 650.000 visiteurs par mois, venus en nombre de l’étranger

En juillet, notamment grâce aux Fêtes de Gand (Gentse Feesten), le chef-lieu de Flandre orientale accueille près de 686.000 personnes dans la zone commerçante, dont une partie vient probablement aussi pour écouter des concerts gratuits et profiter de l’animation. Décembre est donc le mois avec la plus grande affluence (832.000) dans le quartier commerçant.

Il s’agit avant tout de personnes qui font leurs courses de Noël et de visiteurs des Fêtes de Gand (photo). Les jours les plus encombrés ont été le 10 et le 17 décembre, avec près de 90.000 visiteurs par jour.

Une majorité de visiteurs viennent de Belgique, dont plus d’un quart de Gand et ses environs. Ce sont avant tout les Westflandriens, mais aussi des Anversois et des Brabançons qui prennent la route de Gand.

Mais le nombre de visiteurs étrangers est en hausse. Un quart des visiteurs à Gand viennent en effet de l’étranger, et depuis la crise sanitaire cette proportion est à nouveau en hausse. Les Néerlandais sont le mieux représentés (46.000 en moyenne par mois), mais aussi les Français et surtout les Espagnols (20.000 respectivement). Les Espagnols étaient même 37.000 à se rendre dans le quartier des magasins à Gand en décembre. Quant aux Allemands et aux Britanniques (14.000 et 10.000 par mois), ils ont eux aussi retrouvé le chemin de la cité des comtes après l’épidémie de coronavirus.