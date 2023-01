Une interview réalisée en 1969 par la VRT avec David Bowie refait surface

Le reportage retrouvé via la maison de vente aux enchères s’inscrit dans un documentaire radio consacré à "Swinging London". Ward Bogaert (photo archives) avait interviewé l’artiste britannique le 11 octobre 1969 au sujet du phénomène des Arts Labs - des centres culturels alternatifs - et de sa carrière qui y a fait suite. David Bowie avait en effet participé à la création du Beckenham Arts Lab. Au Festival de Cambridge, organisé par le Cambridge Arts Lab, des artistes et des groupes de musique pop débutants jouaient gratuitement. L’accès à ces concerts était également gratuit. Pour les artistes, ces laboratoires ouvraient les portes à des engagements et la possibilité de se créer une notoriété. David Bowie se produisit à Cambridge le 11 juin 1969.

"Il s’agit d’un enregistrement de 7 minutes et 45 secondes, principalement composé du single "Space oddity", un tube du jeune Bowie à l’époque", expliquait le journaliste Ward Bogaert. "L’interview de Bowie dure quelque 2 minutes. Cet entretien est cependant unique parce que David Bowie n’était pas encore mondialement connu à l’époque". Deux jours avant l’interview, il avait présenté "Space oddity" dans le programme musical "Top of the pops" de la BBC. Son deuxième album "David Bowie" paraissait un mois plus tard et remportait un grand succès.