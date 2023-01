Bruges : il trouve un portefeuille contenant 320 euros et le restitue à son propriétaire

Que feriez-vous si vous trouviez un portefeuille contenant 320 euros en liquide ? Le garder ou le rendre ? Warre Vanhee, 22 ans et originaire de Bruges, n'a pas hésité une seconde lorsqu’il a trouvé un portefeuille bien rempli dans la rue le week-end dernier.

Au lieu de garder l'argent, Warre Vanhee a contacté le propriétaire légitime via les réseaux sociaux. Lorsque sa demande de message est passée inaperçue au bout de deux jours, il a contacté la fille du propriétaire. Peu de temps après, le portefeuille était restitué à son propriétaire avec les 320 euros.

"Je pense qu'il est normal de restituer quelque chose comme ça", a déclaré Warre à Radio 2. "Et je préfère le faire personnellement : on peut alors être sûr que tout se passera bien et on garde aussi un bon souvenir de ce qui vient de se passer. De plus, je sais moi-même ce que c'est que de perdre son portefeuille. Cela m'est arrivé une fois, deux jours avant de partir en voyage. Vous pouvez deviner à quel point j'étais heureux quand j'ai appris que quelqu'un l'avait trouvé."

Le propriétaire du portefeuille était également très heureux que quelqu'un ait été assez honnête pour le lui rendre. En guise de récompense, il lui a donné 100 euros.

"Je trouve cela exceptionnel", confie-t-il. "La plupart des gens prendraient l'argent et, au mieux, rapporteraient le portefeuille à la police ou le jetteraient dans un endroit où il pourrait facilement être trouvé. Mais pour quelqu'un d'aussi honnête et qui a fait un tel effort, une récompense s'imposait."