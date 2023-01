Six voitures de société sur dix, commandées en 2022, étaient électriques : mais notre infrastructure est-elle prête ?

En 2022, 800 nouveaux points de recharge ont été ajoutés à Bruxelles et en Wallonie respectivement. Aujourd'hui, la Wallonie compte environ 3 300 points de recharge, ce qui est à peine plus que Bruxelles (environ 2 800) et un peu moins que la Flandre (environ 17 000).

"Le nombre de points de recharge en Belgique est aujourd'hui inégalement réparti", indique EV Belgium. " Le grand nombre déjà installé aujourd'hui se trouve principalement en Flandre et à Bruxelles. La Wallonie doit de toute urgence élaborer une politique réfléchie et orientée vers l'avenir en ce qui concerne les points de recharge rapide et lente dans ses villes et communes, ainsi que le long des grands axes de circulation et des autoroutes."