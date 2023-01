L'immobilier en recul en 2022 et une hausse des prix moins forte que l'inflation

Tant en Belgique qu'en Flandre, l'activité immobilière a diminué de 2 % par rapport à 2021. À Bruxelles, la baisse a été de 1,5%, tandis qu'en Wallonie elle a été de 2,1%.

Néanmoins, la baisse au niveau général est due "à une série de facteurs: la hausse des taux d'intérêt, les prix élevés de l'énergie, le haut niveau d'inflation et la guerre en Ukraine", explique le porte-parole de Notaire.be, Renaud Grégoire. Du point de vue des prix, il fallait débourser 319.123 euros en moyenne pour une maison en 2022 (+8,2% par rapport à 2021). En un an, les acheteurs ont donc payé en moyenne 24.000 euros de plus pour une maison. Pour un appartement, il s'agit d'une augmentation de 3,6% soit en moyenne 9.000 euros de plus en un an.

La hausse des prix a toutefois été plus faible que l'inflation (10%). En termes réels, la Fednot observe donc une baisse de 1,8% pour les maisons (-5.000 euros) et de 6,4% pour les appartements (-16.000 euros).

Il est frappant de constater que le nombre de jeunes acheteurs a fortement augmenté, essentiellement en Flandre. "Près d'un acheteur sur trois a moins de 30 ans", indique Bart Van Opstal. "Beaucoup de jeunes voient déjà que les taux d'intérêt pour un crédit augmentent considérablement et veulent donc miser sur la sécurité."

Ci-dessous le graphique du prix moyen pour l'achat d'une maison