La circulation des trains perturbée en plusieurs endroits en raison de chutes d'arbres

Le temps restera venteux et pluvieux jeudi après-midi. Il fera plus calme vendredi avant un week-end où le vent et la pluie seront encore au rendez-vous.

Cet après-midi, le temps sera couvert et pluvieux. Des précipitations abondantes sont à craindre sur certaines régions. Le vent de sud-ouest sera assez fort et à la mer parfois fort avec des rafales de 65 km/h. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Ardenne et 10 à 11 degrés en Flandre, indique l'Institut météorologique (IRM).

Ce dernier a émis une alerte jaune concernant les précipitations. Tout le pays est concerné par cette vigilance, mais les provinces de Liège, Namur et Luxembourg le seront plus longtemps que le reste du pays, jusqu'à vendredi vers 15h00.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le temps deviendra plus sec. Les minima varieront entre 4 et 9 degrés sous un vent modéré à assez fort, à la mer fort, avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Vendredi, il fera généralement sec en Basse et Moyenne Belgique avec de larges éclaircies suivies d'un temps plus nuageux. En Haute Belgique, la nébulosité sera souvent abondante avec de régulières averses. Les maxima seront compris entre 4 et 10 degrés. Le vent restera soutenu, avec des rafales de 70 km/h au littoral.

Samedi, le ciel sera chargé avec des pluies, parfois soutenues, qui arriveront par l'ouest en cours de matinée. Les précipitations ne quitteront notre pays que dans le courant de la nuit de samedi à dimanche et seront encore abondantes sur le relief. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en plaine