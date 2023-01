Une demandeuse d’asile sur le point d’accoucher refoulée de l'UZ Brussel

Les faits se sont produits à l'automne, mais n’ont été révélés que maintenant et sont également confirmés par la porte-parole de l'UZ Brussel, Karolien De Prez : "Il est vrai qu'une femme a signalé qu'elle était sur le point d'accoucher. Un de nos collègues l’a hélas informée qu'elle n'était pas la bienvenue. Cela n'aurait pas dû se produire. Nous nous sommes donc excusés auprès de cette femme, de la famille et de l’accompagnateur et il y a également eu une réunion de suivi."

La femme a finalement donné naissance à son bébé à l'hôpital Brugmann de Laeken. "Nous avons également veillé par la suite à ce qu’elle bénéficie d'un suivi supplémentaire dans un autre hôpital pour son enfant."