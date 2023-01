Vermeer, Rembrandt, Anna Boch ou l’Art nouveau : des expositions à ne pas rater en 2023

Il y a 130 ans, en 1893, l’architecte Victor Horta (originaire de Gand) mettait la dernière main à la Maison Tassel. Il donnait ainsi l’impulsion de départ à l’Art nouveau à Bruxelles, ce style élégant qui cherche son inspiration dans les courbes végétales et les vagues de la nature. Pour réaffirmer la place centrale de la capitale belge dans l’histoire de ce mouvement artistique qui prenait racine à la fin du 19e siècle, cette année 2023 sera celle de l’Art nouveau à Bruxelles.

Des expositions seront proposées au public, qui pourra aussi découvrir des maisons, hôtels particuliers et bâtiments d’exception - comme l’Hôtel Hannon transformé en musée (photo) - par le biais de visites guidées, de conférences et de débats. En octobre, les Musées royaux d’Art et d’Histoire prévoient une exposition consacrée à Josef Hoffmann (1870-1956), l’architecte autrichien dont la plus belle création - à tendance géométrique viennoise - se trouve à Bruxelles : le palais Stoclet.

Le musée Train World mettra en lumière le rôle important de Victor Horta et de l’architecte anversois Henry Van de Velde dans le monde des trains et des gares belges. Un "pass" spécial, valable six mois, permettra au public de combiner plusieurs visites pour découvrir les bâtiments Art nouveau et leur histoire.