Covid-19 : un millier de patients hospitalisés, dont moins de 100 aux soins intensifs

Un peu plus d'un millier de personnes porteuses du coronavirus sont hospitalisées en Belgique à l’heure actuelle et moins de cent d’entre elles sont traitées aux soins intensifs, indique ce vendredi l'Institut de santé publique Sciensano. Moins de dix personnes meurent des conséquences de cette infection par jour. De façon plus générale, le nombre de décès en Belgique a été plus élevé qu’attendu au mois de décembre. D’après Sciensano, ce serait dû à une combinaison entre divers virus qui circulent, le froid et la mauvaise qualité de l’air.