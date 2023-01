Le magazine de Flandreinfo, votre rendez-vous du week-end

Dans le cadre des restrictions budgétaires imposées par le gouvernement flamand à la VRT pour les années à venir et le plan de transformation lancé en réaction par la direction du service public flamand de radio-télévision, une cinquantaine de collaborateurs de la VRT ont été licenciés à la fin du mois de novembre. La rédaction online en langues étrangères a été affectée par plusieurs départs et doit donc se réorganiser. En essayant notamment de vous informer encore mieux et surtout plus en profondeur sur l’actualité politique, économique et sociale, mais aussi culturelle et touristique en Flandre. Le week-end, nous vous proposerons dorénavant des rubriques magazine et des reportages de la VRT, moins liés à l’actualité du jour.