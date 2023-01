Le Salon de l'auto de retour à Brussels Expo pour sa 100e édition

Les palais 5, 6, 7 et 11 seront dédiés aux expositions. Le palais 9 hébergera des forums dédiés aux questions des consommateurs. Le public pourra également y découvrir la lauréate de l'élection de la "Voiture de l’année", un prix qui consacre depuis 1964 la meilleure automobile en vente sur le sol européen. Le Patio, lui, regroupera 15 voitures emblématiques, sélectionnées pour leur popularité ou leur contribution à l'innovation technologique au cours du siècle écoulé.

À l'occasion de cette 100e édition, plusieurs animations et spectacles de sons et lumières seront aussi proposés. Le Salon de l'auto ouvrira ses portes de 10h à 19h. Deux nocturnes sont programmées jusqu'à 22h le lundi 16 et le vendredi 20 janvier.