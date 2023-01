Les objectifs du plan d'action lisier ne sont toujours pas atteints en Flandre

Le "plan d'action lisier" (Mestaktieplan ou MAP) est un ensemble de mesures qui réglementent l'utilisation des engrais pour les cultures. Par exemple, le plan détermine la quantité de fumier que les agriculteurs peuvent utiliser, les endroits où ils peuvent fertiliser et les zones dans lesquelles des mesures plus strictes peuvent ou non s'appliquer. Son objectif est d'améliorer la qualité des eaux souterraines et de surface. Mais il ne parvient pas encore vraiment à atteindre cet objectif puisque la qualité de l’eau ne s’améliore pas suffisamment.

Il y a encore trop de nitrates et de phosphates dans les eaux de surface et souterraines en Flandre. "La qualité de l'eau ne s'améliore pas suffisamment", a notamment précisé la VLM, et ce bien que la qualité de l'eau se soit un peu améliorée en 2021 par rapport aux années précédentes. Selon la VLM, la pression environnementale de l'agriculture sur la qualité de l'eau reste trop élevée, les pratiques de fertilisation ne sont pas encore partout au point.