Malgré la crise énergétique, les budgets des villes et communes flamandes ne chavirent pas

La crise énergétique pèse sur la facture des communes. Celles-ci s'attendent à ce que les coûts énergétiques atteignent 529 millions d'euros en 2023, soit plus du double des 241 millions d'euros précédemment estimés. Les frais de personnel augmentent également et sont désormais estimés à 6,98 milliards d'euros en 2025, soit 700 millions d'euros de plus que la précédente estimation.

Outre la hausse des coûts de l'énergie et du personnel, les dépenses des centres publics d’aide sociale (CPAS) augmenteront également en 2023 de 155 millions d'euros, soit près de 20% de plus que le montant estimé il y a un an. Mais, malgré cette hausse des coûts, les finances locales restent généralement saines, se réjouit le ministre flamand.