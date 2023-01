Chipka: l'histoire oubliée de l'île la plus polluée de Flandre

Sur l’île Chipka, tout se passa encore plus vite et dans le plus grand désordre. Au milieu du 19e siècle, les autorités alostoises commencèrent à se rendre compte que leur ville devait suivre le progrès industriel. Le chemin de fer devait décloisonner la ville, avec l’aide de la Dendre. Entre 1863 et 1867, la rivière fut transformée en canal et l’ancien méandre qui longeait le cœur de la cité fut redressé. C’est ainsi qu’une véritable île vit le jour, sur la superficie entre l’ancien cours de la Dendre et son méandre redressé.

Pendant quelques années, cette langue de terre resta désespérément vide. Jusqu’à ce que les frères Philémon, Edouard et Felix Callebaut (âgés de 19 à 24 ans) achètent en 1873 un morceau de l’île et y firent construire une fabrique de sirop, d’abord le long de la Dendre puis dix ans plus tard du côté du nouveau méandre. L’invasion industrielle de Chipka ne pouvait plus être freinée.