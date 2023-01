Gustaph représentera la Belgique à l’Eurovision de la chanson avec "Because of You"

Gustaph a obtenu 121 points de la part du jury - composé d'Alexander Rybak, Laura Tesoro (qui termina 10e en 2016 à Stockholm avec "What’s the pressure"), Jérémie Makiese (19e à Turin en 2022 avec "Miss you"), et Nikkie De Jager - et 157 points de la part des téléspectateurs.

Il a ainsi devancé d'un seul point le duo The Starlings (photo) composé de Tom Dice et Kato Callebaut, qui a terminé deuxième, et Gala dragot qui complète le podium avec 271 points. Les quatre autres candidats étaient Chérine, qui a obtenu 268 points, Ameerah (171 points), Loredana (167 points) et Hunter Falls (128 points).