L’interim médical inquiète l’organisation Zorgnet-Icuro : "Pas de businessmodel dans les soins de santé"

Zorgnet-Icuro et ses partenaires discutent de cette problématique avec Federgon, la fédération des agences d'intérim privées et des prestataires de services RH. Mais ces pourparlers n'ont encore rien donné. "Ils n'écoutent pas nos doléances", se lamente l'organisation.

De son côté, le syndicat ACV Puls (pendant flamand de la CNE) demande au ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), de rapidement interdire, dans tous les secteurs de soins, ce type de personnel de projet. "Si on veut augmenter les effectifs de manière durable et réduire la charge de travail dans les soins de santé, il faut de meilleures conditions salariales et de travail et pas des statuts précaires", commente le syndicat chrétien.

Les syndicats prévoient une manifestation nationale mardi 31 janvier afin de demander de meilleurs salaires et plus d'investissements dans les soins de santé, le bien-être et la culture.