La Flandre va faciliter le don de son corps à la science, l’université d’Anvers réagit positivement

L'Université d'Anvers se félicite du fait qu'il sera désormais plus facile de faire don de son corps à la science. Il ne sera bientôt plus nécessaire en Flandre de remplir à cette fin un formulaire spécial adressé à l'administration communale, un testament suffira. L'Université d'Anvers a besoin de beaucoup de corps pour la recherche scientifique et réagit positivement à ce changement. Par ailleurs, après une crémation, les amis proches pourront aussi emporter une partie des cendres du défunt.