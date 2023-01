Raïssa Hans, costumière de la série sur l'histoire de la Flandre : "C'était un travail de titan"

Mais le plus grand défi pour Raïssa Hans et son équipe aura été une photographie de l'Exposition universelle de 1897 à Bruxelles. "Nous avons donné vie à cette photo dans les moindres détails (les costumes, le maquillage et le décor)", raconte-t-elle.

Et un jour, Raïssa Hans a même amené son mari sur le plateau. "Il a joué le rôle d’un Celte dans l'épisode sur Ambiorix (épisode 2 " Les Romains arrivent ", ndlr). À un moment donné, il nous manquait d'hommes aux cheveux longs et barbus, or, il se trouve que j'en avais justement un à la maison. (rires). Comme il avait déjà fait de la figuration dans le passé, il a accepté."