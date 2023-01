Le site de Ford à Genk entièrement reconverti en Logistic Valley Flanders : 2 500 emplois y seront créés

Après la fermeture de l’usine Ford Genk en décembre 2014, c’est la Région flamande qui a repris les sites. La démolition des bâtiments et la décontamination du terrain ont pris un certain temps, mais entre-temps, la recherche de la réaffectation menée par l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat (VLAIO) a commencé. Un plan directeur a été élaboré et des partenaires publics et privés se sont engagés à développer les différents sites. Ceux-ci ont été divisés en trois grandes zones. La troisième et dernière zone vient d’être cédée à la ville et à la province pour compléter l’ensemble.