Ben Weyts critiqué pour vouloir sanctionner les parents d'élèves qui ne maîtrisent pas assez bien le néerlandais

Vincent parle d'un "échec collectif de notre politique d'intégration". "Ce problème traverse diverses courants politiques au cours des 60 dernières années, donc on ne résout pas cela en deux temps, trois mouvements. Mais nous devons vraiment faire un effort sur ce point et de préférence le plus rapidement possible"

"Je vois ce qui se passe dans l'enseignement secondaire : certains élèves y ont un niveau de langue de première, deuxième ou troisième année. Il est donc très difficile de soulever cette question. D'où mon plaidoyer pour que l'on se concentre davantage sur l'enseignement du soutien linguistique."

"Bien sûr, il y a ceux qui sont moins disposés, mais nous constatons que la plupart des parents font un effort pour apprendre le néerlandais", souligne Stella Oelbrandt. "Ils envoient souvent leurs enfants à l'école un peu trop frileusement et ne sont pas très chauds pour suivre eux-mêmes des cours de néerlandais. Vous allez punir ce groupe avec les mesures proposées par Weyts. D'ailleurs, apprendre une nouvelle langue à l'âge adulte ne se fait pas en deux temps trois mouvements. Certainement pas si vous devez encore faire des tas de démarches administratives pour commencer votre vie dans un nouveau pays."

Au Gezinsbond, (l’équivalent flamand de la Ligue des familles) on ne croit pas que la petite idée de Weyts aura un quelconque effet. "Actuellement des moyens sont déjà retiré du paquet de croissance si les parents n'envoient pas leurs enfants à l'école maternelle", explique Lien Swinnen, porte-parole. "Or, cela n'a guère d'effet incitatif. Pour nous, le paquet "croissance" n'est pas un "paquet punitif" ou un "paquet réducteur". De nombreuses familles ont désespérément besoin de cet argent, surtout maintenant que tout devient plus cher et que les coûts ne cessent d'augmenter.