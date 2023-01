"2023 est la dernière année complète dont les gouvernements disposent pour mener à bien leurs projets"

"Vraiment, j’espère que 2023 ne sera pas une année transitoire pour nos gouvernements. Cela représenterait beaucoup de temps perdu", souligne Ivan De Vadder (photo archives). "Souvenez-vous, le gouvernement fédéral n’a débuté qu’en 2020, donc un an et demi après les élections. Donc 2023 est la dernière année possible pour réaliser les projets repris dans les différents accords de gouvernements. Dès qu’on passera à 2024, tout sera placé sous le signe de la campagne électorale".

Quels sont les plus gros dossiers que le gouvernement fédéral doit essayer de boucler d’ici la fin de la législature ? Les pensions, la fiscalité et le marché du travail, mais aussi les négociations avec Engie à propos de la prolongation de 10 ans de vie des réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4 dès novembre 2026.

"La ministre Karine Lalieux a déjà établi un plan de pensions, mais la Commission européenne le juge trop onéreux et réclame des modifications. Sinon, la Belgique risque de perdre près d’un milliard d’euros pour son Plan de relance élaboré par le Secrétaire d’Etat Thomas Dermine. Le gouvernement est donc mis sous pression, financière notamment".

"Deuxième gros dossier : le marché du travail. Dans l’accord du gouvernement figure l’idée, presque utopique, de mettre au travail 80% de la population en âge de travailler. On en est encore loin, le gouvernement doit donc trouver de nouvelles mesures. Troisième dossier, lié à celui du marché de l’emploi : on attend du gouvernement une réforme fiscale pour faire augmenter les salaires nets de quelques centaines d’euros par an, par rapport à la situation actuelle". Ces trois projets-là devraient encore être réalisés cette année, mais il subsiste de grandes différences idéologiques entre les partis. Surtout entre les socialistes et les libéraux, par exemple à propos de la réforme de la fiscalité.

Et puis il y a le dossier nucléaire et l’accord de prolongation de vie de deux réacteurs à préciser avec le groupe énergétique français Engie, au-delà de l’accord non-contraignant qui vient d’être conclu. "Il devrait y avoir un accord définitif en juin ou juillet", estime Ivan De Vadder.