40 familles de Mol reçoivent 1 000 litres de mazout chacune de la part d'un mystérieux donateur

Toutes les familles ont reçu un appel téléphonique du CPAS, mais selon Martine, le don venait de quelqu'un d'autre. "Je soupçonne le CPAS d'avoir collaboré avec cette personne et d'avoir choisi qui pouvait utiliser cet argent", ajoute-t-elle. Plus Martine y pense, plus elle reste sans voix. "Vous n’allez pas me croire mais cela me fait chaud au cœur."

En effet, une semaine avant Noël, le CPAS de Mol a reçu une demande de la part d’un habitant qui voulait faire don de 40 000 euros de mazout à des ménages ou des personnes seules, en difficultés financières pendant la période hivernale. "Nous avons ensuite cherché à savoir quelles familles avaient déjà bénéficié d'une subvention pour le mazout de chauffage dans le passé et pouvaient maintenant faire bon usage de cet argent", a déclaré Wendy Soeffers (N-VA), échevine des Affaires sociales. "Ce n'était pas une sélection facile à faire. Nous n'avons pas procédé du jour au lendemain et nous en avons bien discuté avec les travailleurs sociaux."

Les prix de l'énergie ont augmenté au cours des derniers mois et c'est une période difficile pour les familles en difficultés financières. "En termes de solidarité, ce don peut compter", déclare Wendy Soeffers. "Pendant cette crise énergétique, de nombreuses familles ont été laissées pour compte et cette action leur permet de survivre durant la période hivernale. Je suis incroyablement satisfaite qu'il y ait encore des personnes qui pensent aux autres."