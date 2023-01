Depuis 2015, la Belgique n’avait plus reçu autant de demandes de protection

Jamais il n'y avait eu autant de demandes de protection, ni de places d'accueil (bientôt 35.000, le taux d'occupation atteint 95%), ni même de collaborateurs pour les services concernés, affirme la Secrétaire d'Etat, qui annonce la création de 2.000 nouvelles places dans les prochains mois.

"Mais cela non plus ne suffira pas et ne résoudra pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui." Les crises mondiales actuelles devraient encore accroitre "la pression migratoire" sur l'Europe en 2023, anticipe De Moor. Des réformes structurelles sont nécessaires, estime la Secrétaire d’Etat. Un premier paquet de réformes a été proposé au gouvernement plus tôt dans le mois.

Outre ce premier volet "législatif", deux autres sont en chantier: la réforme des services, soit l'intégration des trois services de migration (CGRA, OE et Fedasil) et la poursuite de "réformes profondes" des politiques européennes. "Ce besoin de réformes, je le proclamerai haut et fort lors du prochain conseil européen des ministres de la Migration."