La crise énergétique a dopé les panneaux solaires : près de 100.000 installations de plus l’an dernier en Flandre

Alors que le nombre de nouvelles installations en 2020 était encore de 155 217, le nombre de nouvelles installations en 2021 a chuté pour atteindre à peine 41 974. Puis vint 2022 : l'année de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et où les prix de l'énergie, déjà élevés à l'époque, sont encore montés en flèche.

Nous avons alors commencé à chercher comment réduire les factures d'énergie qui s'envolent. Finalement, les panneaux solaires sont devenus un investissement intéressant.

Ceux qui se sont décidés rapidement ont également pu obtenir une prime plus élevée l'année dernière, car la prime a été divisée par deux au début de cette année. Cette prime a été maximale en 2021 et 2022, et sera à nouveau réduite de moitié cette année 2023 et l'année prochaine. Concrètement, si la prime s'élevait encore à un maximum de 1 500 euros en 2022, elle sera désormais d'un maximum de 750 euros et en 2024, d'un maximum de 375 euros.

La ministre de l'Energie, Zuhal Demir, se réjouit de l'investissement massif dans les panneaux solaires : "Ceux qui ont la possibilité d'investir dans les panneaux solaires ne doivent pas hésiter. Tout en choisissant de mieux maîtriser les factures d'énergie et d'assurer un meilleur avenir à notre environnement. Une double victoire, en d'autres termes". Zuhal Demir s'attend à ce que cette tendance se poursuive dans les années à venir, tout comme les investissements dans les économies d'énergie.



Capacité supplémentaire par province en mégawatts