La VRT a enquêté sur les "boîtes mystères" : attention il s'agit souvent d'une arnaque

Depuis novembre, vous pouvez trouver sur Facebook et d'autres réseaux sociaux plusieurs publicités de boutiques en ligne vendant des "mystery boxes". Il s'agit de boîtes ou de palettes d'articles, "soi-disant" renvoyés ou non réclamés, provenant de sociétés de transport de colis ou de fabricants de produits électroniques, regroupés et vendus à un prix avantageux.

Les publicités pour ces "boîtes mystères" sont accompagnées de vidéos alléchantes montrant des personnes super heureuses déballant des consoles de jeu, des ordinateurs portables et des smartphones. Sous ces annonces, vous lisez parfois des dizaines, voire des centaines de commentaires. Certains d'entre eux semblent provenir de clients satisfaits qui publient même des photos d'objets de valeur qu'ils auraient reçus, mais la plupart des commentaires affirment qu'il s'agit d'une escroquerie.