Les aéroports régionaux reçoivent plus d’aides publiques qu’escompté

Les aéroports d’Ostende et de Deurne (Anvers) bénéficient, en plus des subsides du gouvernement flamand, d’une aide financière du gouvernement fédéral qui s’élève environ à neuf millions d’euros par an. Pour l’aéroport de Deurne (photo), cela représente trois euros de subsides pour chaque euro de revenus, indiquent ce mercredi les quotidiens De Standaard, Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.