Tueurs du Brabant : Des perquisitions au domicile de l’ancien gendarme Robert Beijer, en Thaïlande

Quatre ans plus tard, en 1977, Beijer rejoint la section drogues de la BSR (Brigade de Surveillance et de Recherche) de Bruxelles. L'homme est spécialisé dans le "milieu chinois". Et, ce qui n'est pas négligeable, il y travaille avec Bouhouche.

Cinq ans plus tard, le 1er juin 1981, Beijer et Bouhouche sont mis à la porte de la section des drogues. Tous deux avaient écouté une conversation, quelques mois plus tôt, entre un adjudant de gendarmerie et son informateur, le trafiquant de drogue français Gérald Lafaurie. C'est Robert Beijer qui avait caché le micro dans le bureau de son collègue. L'affaire est découverte. Beijer et Bouhouche en font allusion comme d'une "blague qui a dégénéré". Mais l'état-major de la gendarmerie n’apprécie pas et punit disciplinairement les deux hommes.

Le timing est important. A cette époque, une enquête sur le Bureau national des drogues de la gendarmerie (BND) est également en cours. Le BND a été fondé dans les années 1970 par le commandant Léon François. Dans la pratique, il s'agissait en fait de la réponse de la gendarmerie à une initiative similaire de la Police Judiciaire, le Bureau d'Informations Criminelles. Nous sommes donc au centre d'une guerre des polices.

Mais surtout, le BIC et le BND fonctionnent tous deux d'une manière très controversée. Ces services travaillent avec des techniques telles que la provocation, à un moment où celle-ci n'est pas encore du tout légale en Belgique. Dans la pratique, ils vendaient eux-mêmes de la drogue à un moment donné. La hiérarchie de la gendarmerie fermait également les yeux sur cette situation. Cela a conduit à l'un des plus grands scandales policiers de l'après-guerre.

La sanction disciplinaire de Beijer est ensuite complétée par six jours d'arrêts. En outre, il sera transféré au commissariat local d'Auderghem, Bouhouche à celui d'Uccle. Deux flics renommés deviennent deux simples flics de quartier.