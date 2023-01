Bientôt un nouveau parti bilingue à Fourons ? "Les citoyens décideront si nous participons aux élections en 2024"

Depuis 46 ans, deux partis politiques sont actifs à Fourons : la liste flamande Voerbelangen et un parti représentant les habitants francophones, à savoir Retour à Liège (1965-2006) suivi par Retour aux Libertés (depuis 2006) qui se présente aux élections sous l’appellation R@L (Respect Avenir Libertés). En réaction notamment aux tensions qui ont souvent été aigües entre ces deux partis, l’Alternative fouronnaise affirme vouloir s’adresser à tous les habitants de Fourons, en se plaçant au-dessus des querelles linguistiques.

"Nous sommes un parti fouronnais, nous vivons dans une commune purement flamande avec des lois et des décrets flamands, et nous les suivrons. Tout Fouronnais qui soutient notre vision et notre mission est bienvenu. Qu’il parle français ou néerlandais, ce n’est pas important pour nous", expliquait à Radio 2 le porte-parole du nouveau parti Fred Banens.

Le parti rassemble actuellement des membres des deux autres partis, ainsi que trois exploitants de logements touristiques de la région des Fourons et un consultant indépendant en informatique. Les membres les plus connus de cette nouvelle formation politique sont le président de l’assemblée communale et conseiller du CPAS Rik Tomsin (Voerbelangen), le conseiller communal démissionnaire Michaël Henen (R@L) - seul francophone parmi les fondateurs de l’Alternative fouronnaise - et Guy Born, qui était jusqu’il y a un peu plus d’un an le président de Toerisme Voerstreek.