Les routes sont glissantes en Flandre et à Bruxelles, plusieurs accidents signalés suite aux conditions hivernales 

L’IRM annonce des averses hivernales sur le pays ce jeudi matin et appelle à la vigilance des usagers à cause des routes glissantes. Les maxima seront compris entre -2 et 1°C en Ardenne; ils seront de l'ordre de 3 ou 4°C dans le centre et de 5°C au littoral. Les conditions hivernales se poursuivront également dans les prochains jours, avec la possibilité de grêle, de neige fondante et de neige. La police fédérale des routes signale des averses de grêle en Flandre occidentale. La chaussée de la E304 est très glissante.

La combinaison de températures négatives et de précipitations hivernales a rendu les routes et les pistes cyclables glissantes à l'heure de pointe ce jeudi matin. L'Agence flamande des routes et du trafic (AWV) demande aux usagers de redoubler de prudence lorsqu'ils prennent la route, surtout le matin. En effet, les précipitations hivernales peuvent emporter le sel d’épandage. "Gardez vos distances et ne conduisez pas trop vite", conseille Katrien Kiekens, porte-parole de l'AWV.

Plusieurs accidents ont été signalés sur la E304, en Flandre occidentale autour de Bruges et Ruddervoorde. Près de Lichtervelde en direction de Bruges, la voie de gauche est obstruée. Sur la E40 près de Gistel, le trafic est retardé en raison d'un accident. A Torhout, une voiture s’est couchée sur le côté dans le fossé. Le conducteur a été surpris par une route glissante comme une patinoire.

On signale environ 240 kilomètres de files à travers la Belgique. Surtout dans le Limbourg, la conduite peut être un peu délicate ici et là.