Salah Abdeslam déclare qu’il restera dans sa cellule jusqu’au verdict du procès sur les attentats

"Depuis le début, j'ai fait les choses dans les règles, mais dans ces conditions ce n'est plus possible. Je vais retourner dans la souricière [cellulaire] et j'y resterai jusqu'au verdict", a déclaré Salah Abdeslam (dessin), ce jeudi matin, interrogé par la présidente de la cour d’assises au sujet des fouilles à nu qui sont imposées aux suspects des attentats avant leur transfert vers l’audience. Salah Abdeslam et neuf autres hommes sont accusés dans le dossier des attentats du 22 mars 2016, jugé par la cour d'assises de Bruxelles. Le procès se déroule au bâtiment Justitia à Haren et devrait durer environ six mois. Ce mercredi, Abdeslam avait affirmé avoir été frappé au visage par un policier.